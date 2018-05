Emmenées par Aïssa Maïga, la comédienne à l'origine d'un livre collectif « Noire n'est pas mon métier », les actrices françaises ont été accueillies en haut des marches du Palais des festivals par la chanteuse burundaise Khadja Nin, membre du jury de la 71e édition.

« Ce qui nous intéresse, c'est d'instaurer le dialogue avec les gens qui font le cinéma, depuis le scénariste au financier en passant par le producteur, le réalisateur, le directeur de casting », explique Aïssa Maïga en entrevue.