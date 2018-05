L'hôtel Grey Rock sera situé au bord de la route Transcanadienne. Sous la bannière du Quality Hotel & Conference Center, l’établissement contiendra 85 chambres, une piscine intérieure, un spa, des salles de rencontre, de jeux et d'entraînement.

Certaines des chambres seront également conçues pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’hôtel sera muni d’un garage pour les motoneiges, les motos et les véhicules tout-terrain.

Les clients pourront emprunter une passerelle sans mettre les pieds dehors pour se rendre au Casino Grey Rock situé juste à côté. Sans compter la phase de construction, les promoteurs estiment que le nouvel hôtel créera une trentaine de nouveaux emplois.

Une expérience touristique complète

Les promoteurs du projet souhaitent transformer la région d’Edmundston pour en faire une destination touristique plutôt qu’un lieu de passage entre deux destinations. « Là, on a le jeu, on a les restaurants, et ce qui manquait, c’était l’hébergement », explique un des promoteurs, Martin Lachapelle.

« Avec l’hébergement, la passerelle et le garage de motoneige, ça va nous permettre d’accroître l’offre pour les touristes en période ou c’est un peu plus mort. »

Aussi promoteurs de la halte-bouffe située à quelques mètres du projet hôtelier, André Côté, Martin Lachapelle et Steve Boulianne ne sont pas des membres de la Première Nation malécite du Madawaska.

Celle-ci leur loue l’emplacement pour une période de cent ans afin d’aider au développement économique dans la réserve. Ils comptent tout de même donner une légère saveur autochtone au bâtiment.