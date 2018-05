Ce projet immobilier, annoncé en novembre dernier, prévoit la construction de 12 à 20 commerces avec quelque 7000 mètres carrés (75 000 pieds carrés) de bâtiments commerciaux à l'angle des boulevards de Portland, René-Lévesque et Industriel.

La première phase de construction, d'une superficie de 9290 mètres carrés par 28 000 mètres carrés (100 000 pieds carrés sur 300 000 pieds carré)s, sera complétée pour la fin de l'automne 2018.

Une nouvelle station-service Esso, avec un dépanneur et un lave-auto, un nouveau restaurant Benny and Co ainsi qu'une nouvelle succursale de l'entreprise Pizzbox ont notamment prévu s'implanter dans le secteur. Le projet doit permettre la création d'une cinquantaine d'emplois auxquels s'ajoutent les emplois indirects liés à la construction de ce dernir.

Un local est encore disponible à la location pour compléter l'offre commerciale de la phase un.