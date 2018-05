Le défi était de taille:trouver de nouveaux emplois à 19 personnes en Mauricie et au Centre-du-Québec touchées par cette décision du géant américain de la distribution.

Certains employés ont trouvé rapidement un nouvel emploi au sein d'entreprises de la région, mais d’autres ont travaillé en collaboration avec de nouveaux plateaux de travail et de stage pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme pendant près de deux mois.

L’équipe du CIUSSS MCQ a réévalué le potentiel et les intérêts de chaque personne touchée par la fin du programme d’intégration au travail chez Walmart au cours des dernières semaines pour trouver l'environnement qui leur convenait le mieux.