Un texte d’Alix-Anne Turcotti

Originaire de Uashat-Maliotenam, Danielle St-Onge a raconté que les délais judiciaires ont eu des conséquences sur son état mental. À la suite de sa plainte, des accusations ont été déposées contre l'homme qu'elle accusait d'agression sexuelle.

Danielle St-Onge a trouvé difficile de répéter son histoire à plusieurs reprises devant les procureurs et devant différents intervenants.

C’est grâce au soutien de sa famille que la jeune femme a réussi à s’en sortir. « À force de discuter avec mon père et les intervenantes, j'ai réalisé que je n’avais pas fini ma vie. Il ne fallait pas que ça se termine comme ça », a-t-elle raconté.

L’homme qu’elle accusait a finalement plaidé coupable.

Originaire de la communauté de Pessamit, Fanny Bacon, a aussi partagé son état d’esprit pendant ses démarches judiciaires, après le dépôt d'une plainte pour agression sexuelle. Elle ne se sentait pas crédible aux yeux des autorités, en raison de son origine innue.