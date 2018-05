Ils n’ont pas joué depuis le soir où ils ont été éliminés par les Broncos de Swift Current au premier tour des séries éliminatoires de la ligue.

Six semaines plus tard, les Broncos sont les grands champions de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, alors que les Pats sont bien reposés et prêts à reprendre la compétition en tant qu’hôtes de la Coupe Memorial qui commence vendredi.

« Je pense que c’est un bon scénario; nous sommes maintenant tous en pleine forme et bien préparés », indique Sam Steel, le capitaine des Pats.

Le repos est comme une arme et j'espère qu'on saura en tirer avantage. John Paddock, entraîneur des Pats de Regina

Les Pats de Regina ont utilisé leur pause pour se concentrer sur l'entraînement physique et sur la préparation vidéo.

Maintenant que les trois équipes gagnantes de la Ligue canadienne de hockey sont connues, les Pats peuvent se concentrer sur leur premier match contre les Bulldogs d’Hamilton, champions de la Ligue de l’Ontario.

« Nous avons regardé leurs matchs lors de la dernière série et même avant », précise John Paddock.

Sam Steel ne croit pas que les Pats ont pris du retard, même si les trois autres équipes ont le vent dans les voiles.

Il pourrait être facile pour les autres équipes, en particulier Hamilton et Acadie-Bathurst, d’observer le chemin des Pats vers la Coupe Memorial ainsi que leur élimination au premier tour des séries éliminatoires et de les considérer comme le maillon faible du tournoi.

« Nous allons être bons, nous nous entraînons depuis un bon moment. L’an dernier, il est arrivé une situation semblable avec Windsor et ils ont fini par l'emporter, donc je doute fortement qu'une équipe nous prenne à la légère », ajoute Sam Steel.

Il reste à voir si les Pats, qui ne font que pratiquer depuis des semaines, arriveront à avoir la même intensité que les équipes championnes.

L’entraîneur des Pats souligne que chaque partie à la Coupe Memorial est l'équivalent d'un septième match dans les séries éliminatoires.