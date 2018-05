Le résident Colin Thole déjeunait avec sa femme et ses deux enfants lorsqu'un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est venu les avertir. Une demi-heure plus tard, il est revenu et leur a dit de partir.

« Tout a l'air bien et puis tout à coup, c'est comme si ce gros nuage en forme de champignon commençait à poindre et qu'il devenait de plus en plus sombre et plus fort », a décrit M. Thole.

Mardi, la communauté de Crutwell a reçu un deuxième ordre d’évacuation en deux jours en raison d’un feu de forêt qui s’est déclaré samedi au sud du village de Holbein, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la communauté.

Le feu n’est toujours pas contenu et s’est propagé sur plus de 2000 hectares.

Muriel Silk, une autre résidente, affirme qu’elle pouvait apercevoir des flammes depuis sa cour. Avant qu'on lui dise de partir, elle était déjà sur la route avec ses petits-enfants.

Le sergent de la GRC de Shellbrook, David Sanderson, a déclaré qu'à un moment, le feu s'était avancé à deux kilomètres des propriétés.

Selon lui, tous les résidents avaient quitté Crutwell mardi soir. Le sergent a également indiqué que le feu a franchi la rivière un peu plus tard et s'est déplacé vers le sud, les forçant à évacuer les résidents dans le secteur.

« Nous voulons simplement nous assurer que tout le monde est hors de chez eux et que personne n'est en danger, c'est notre travail principal », a déclaré M. Sanderson.

Les personnes évacuées doivent se rendre au Shellbrook Senior Hall du village voisin de Shellbrook pour s'inscrire auprès de la Croix-Rouge. Jusqu'à maintenant 31 personnes auraient été prises en charge par la Croix-Rouge.

La Première Nation de Waterhen Lake évacuée

Pendant ce temps, 857 personnes ont dû quitter leur foyer dans la Première Nation de Waterhen Lake, située à environ 300 km au nord-ouest de Prince Albert, en raison d’un autre feu de forêt.

De ce nombre, 122 auraient eu besoin des services de la Croix-Rouge à Saskatoon.

La chef Joanne Roy a déclaré que des résidents avaient été transportés par autocar à Meadow Lake, puis à Saskatoon où de nombreuses personnes évacuées ont été emmenées au centre de soccer Henk Ruys.

Des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées ont été évacuées de la communauté lundi et environ 900 personnes ont été évacuées mardi après-midi. Photo : Fournie par April Mistickokat

Selon le ministère de l'Environnement, les deux feux de forêt qui ont provoqué les évacuations à Crutwell et dans la Première Nation de Waterhen ont été causés par l'homme.

Il y a actuellement huit feux actifs dans la province, dont trois sont contenus.

Avec les informations d'Alicia Bridges, CBC