Dans un communiqué, M. Goldring a précisé qu'il resterait jusqu'à la fin de l'année, mais qu'ensuite il était bon que l'ONG se reconstruise « avec une personne qui amènera une vision fraîche, de l'énergie avec un engagement à long terme ».

Oxfam avait été au coeur d'un scandale et avait perdu des milliers de donateurs après la révélation, en février, d'abus commis en Haïti par certains de ses employés après le séisme de 2010.

Une jeune Haïtienne avait raconté au quotidien britannique The Times avoir eu une relation avec l'ancien directeur d'Oxfam en Haïti, Roland Van Hauwermeiren, alors qu'elle avait 16 ans et lui 61. D'autres employés étaient accusés de harcèlement et d'intimidation. Un témoin avait dit avoir été menacé physiquement.

Une enquête interne avait été menée en 2011 au sujet de la mission humanitaire en Haïti, et à la suite de cette enquête, sept employés d'Oxfam avaient quitté l'ONG. Quatre avaient été licenciés pour « faute grave », tandis que trois avaient démissionné, dont Roland Van Hauwermeiren, qui avait admis avoir engagé des prostituées.

Celui-ci avait poursuivi sa carrière dans l'humanitaire, devenant chef de mission pour Action contre la faim (ACF) au Bangladesh de 2012 à 2014. Oxfam n'avait pas communiqué à ACF les raisons de sa démission.

« Nous aurions dû être plus proactifs », avait reconnu M. Goldring devant les membres d'une commission parlementaire britannique.

Pour tenter de restaurer son image, Oxfam avait annoncé une série de mesures, dont la création d'une commission « indépendante » pour passer en revue la culture et les pratiques de l'ONG.

Après la révélation publique des échecs passés d'Oxfam, nous avons redoublé d'efforts pour faire en sorte qu'Oxfam soit un endroit sûr et respectueux pour tous ceux en contact avec nous. Mark Goldring

La présidente d'Oxfam GB, Caroline Thomson, a salué l'« intégrité » et l'« humilité » de Mark Goldring.

« Après avoir dirigé avec succès Oxfam pendant cinq ans, travaillé avec des millions de personnes pour les aider à échapper à la pauvreté, construit la confédération internationale d'Oxfam, et récolté des revenus records, Mark a affronté l'épreuve d'une vie en gérant la crise qui nous a frappés en février, liée à des événements qui se sont produits avant qu'il rejoigne Oxfam », a-t-elle dit dans le même communiqué, estimant qu' « il a relevé cet immense défi ».

Le scandale avait déjà entraîné la démission de la directrice générale adjointe d'Oxfam Penny Lawrence dès le mois de février.

Oxfam GB fait partie de la confédération Oxfam International qui regroupe une vingtaine d'organisations.