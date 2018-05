Un texte de Serge Olivier

Tout au long de leur histoire, les Jeux franco-ontariens sont restés fidèles à leurs valeurs.

Le point de départ

L'idée des Jeux franco-ontariens se manifeste pour la première fois lors de la 16e assemblée générale annuelle de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) à Iroquois Falls en 1992.

175 élèves du secondaire sont réunis pour l’occasion. Ils croient qu’un tel événement a le potentiel de mobiliser les jeunes qui semblent être très peu intéressés par les activités de la FESFO et qu'il permettrait de mettre en valeur toute une variété de talents.

L’année suivante lors d'une autre assemblée générale, des jeux multidisciplinaires à cinq volets sont créés.

Les premiers Jeux franco-ontariens

L’École secondaire Garneau d’Orléans relève le défi d’accueillir les premiers Jeux franco-ontariens de l’histoire lors du long week-end de mai en 1994.

Trois jeunes participants à un match d'improvisation lors des premiers Jeux franco-ontariens à Orléans en 1994. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

347 élèves de 55 écoles francophones sur 72 y participent. On compte aussi 75 animateurs et 110 bénévoles.

L’année suivante, c’est l’école secondaire André-Laurendeau de Vanier qui accueille 500 participants d’une soixantaine d’écoles. Depuis, les Jeux ont lieu à la même période tous les ans.

Un duo sur échasses lors des deuxièmes Jeux franco-ontariens à Vanier en 1995. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Quelques statistiques

Entre 500 et 700 élèves sont recrutés chaque année et viennent de 71 écoles en moyenne.

Nombre d’écoles secondaires francophones en Ontario : 72 en 1995 et 105 en 2018.

Les jeunes du Nord de l'Ontario sont légèrement surreprésentés et les jeunes du Centre et du Sud sont légèrement sous-représentés.

La parité entre garçons et filles est atteinte dès les premiers Jeux franco-ontariens à Orléans.

Depuis les Jeux de Trenton en 2005, il y a six participantes pour quatre participants.

Une identité commune

Deux participants aux douzièmes Jeux franco-ontariens à Trenton en 2005. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Dès les premiers Jeux, on rejette l’idée d’une compétition entre écoles et la notion de gagnants et de perdants.

Des équipes sont formées avec des jeunes de toutes les régions.

Les participants peuvent développer de nouvelles aptitudes, vivre différentes expériences et se forger une identité commune.

Des participants arrivent aux neuvièmes Jeux franco-ontariens à New Liskeard en 2002. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Contrer l’assimilation

Le journaliste Clinton Archibald y voit dès 1995 une occasion de faire connaître des modèles de réussite passés et présents de la vie française en Ontario.

Mais il y a aussi une recherche de prise de conscience d'une réalité à amadouer : une assimilation pernicieuse, une dévalorisation du minoritaire ou du marginal, dans une société dominée par la facilité et la recherche de symboles de matérialisme ultra consommateur et une difficulté d'établir des contacts entre jeunes et communautés ambiantes. Clinton Archibald, « Mens sansa in corpore sano », Le Droit, 13 mai 1995, p. 25

Une fabrique de modèles

Les jeunes s’identifient à de jeunes adultes qui vivent de leur talent, qu’ils soient chanteurs, musiciens, humoristes, athlètes ou communicateurs.

L'auteur-compositrice-interprète originaire de Timmins, Céleste Lévis, en spectacle lors des vingt-quatrièmes Jeux franco-ontariens à Woodstock en 2017 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Ils gagnent en confiance et avec le temps les participants eux-mêmes deviennent des modèles à leur tour.

Un sentiment d’appartenance

Les Jeux franco-ontariens proposent des épreuves aux jeunes pour leur permettre de se dépasser dans une ou plusieurs disciplines.

On mise sur l’interaction et l’inspiration en luttant contre la marginalisation et l’isolement des jeunes Franco-Ontariens qui, le reste de l'année, sont dispersés dans une grande province où ils sont proportionnellement peu nombreux.

Un groupe de jeunes participants portent fièrement un drapeau franco-ontarien lors des septièmes Jeux franco-ontariens à Toronto en 2000. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

