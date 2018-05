Un texte de Camille Laventure

L’initiative permet à ces petites villes, qui comptent entre 500 et 2000 habitants chacune, d’exprimer leur créativité à travers un plat méconnu dans la région et d’attirer les visiteurs bilingues. Les Winnipégois n’ont d’ailleurs que 30 minutes à une heure de route à faire pour se rendre jusqu’aux restaurants participants.

Dans chaque ville faisant partie du Sentier, un établissement sert la poutine dans sa forme la plus classique avec frites, fromage en grains et sauce brune, ainsi qu’une poutine signature créée spécialement pour l’occasion. Parmi les recettes les plus inusitées, on trouve la poutine aux pierogis (raviolis de pomme de terre) du restaurant Chicken Chef, à Lorette, la tourtière poutine du Lucky Luc’s Bar & Grill, à Saint-Pierre-Jolys, et la poutine au poulet pop corn croustillant du Marchand Inn, à Marchand.

Les poutines ordinaires et signatures sont sur le menu des restaurants participants en tout temps.