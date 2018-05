13 - 2006 : Timmins, École secondaire Thériault

Les 13e Jeux franco-ontariens à Timmins en 2006 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Ce qui est extraordinaire dans ce projet, c'est qu'il donne aux élèves le pouvoir de définir ce qui les identifie. C'est donc en construisant une identité qui nous est propre que nous développons un sentiment de confiance qui fait bouger mer et monde. Francine Chessman, Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

14- 2007 : Blackburn Hamlet, École secondaire Louis-Riel

Les 14e Jeux franco-ontariens à Blackburn Hamlet en 2007 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

C'est intense! Les amitiés qu'on tisse ici sont spéciales. On ne peut pas vivre ce genre d'expérience ailleurs. Andréa Harvey, Timmins

15 - 2008 : London, École secondaire Gabriel-Dumont et École Monseigneur-Bruyère

Les 15e Jeux franco-ontariens à London en 2008 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Je suis fier d'être Franco-Ontarien et les Jeux, c'est une façon de m'impliquer dans la communauté francophone. Jean-François Carrey, plus jeune Canadien à avoir escaladé le mont Everest à 24 ans

16- 2009 : Sault-Sainte-Marie, École secondaire Notre-Dame-des-Grands-Lacs

Les 16e Jeux franco-ontariens à Sault-Sainte-Marie en 2009 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Ça crée vraiment un sentiment d’appartenance. Et ça, ça n’a pas de prix. C’est très important. Je crois que pour beaucoup de participants, ils quittent les jeux transformés. Ils sont différents. Ils savent désormais qu’il y a d’autres jeunes dans la province qui vivent les mêmes réalités, les mêmes combats qu’eux et qu’il y a des façons de les surmonter. L’impact est énorme. Gilles Guevremont, agent de liaison de la FESFO en 2009

17 - 2010 : Clarence-Rockland, École secondaire L’Escale

Les 17e Jeux franco-ontariens à Rockland Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Autant de jeunes francophones de partout en province, ça me fait réaliser que la francophonie est vivante et forte. Pour beaucoup, les Jeux franco-ontariens, ça sera un déclic, une prise de conscience de ce dont ils et elles font partie. Sandra LeBlanc, ambassadrice des 17e Jeux franco-ontariens

18 - 2011 : Ottawa, Collège Samuel-Genest

Les 18e Jeux franco-ontariens à Ottawa Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Chacun dans vos milieux respectifs, vous, les jeunes, êtes des leaders. Je vous invite à continuer à être des leaders. Les succès et les réalisations de la communauté franco-ontarienne n'ont pas d'avenir sans vous. Je vous invite à saisir cette occasion, ces Jeux, pour tisser des liens entre vous. Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones

19 - 2012 : Sturgeon Falls, École secondaire Franco-Cité

Les 19e Jeux franco-ontariens à Sturgeon Falls Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

C’est complètement fou! Leur fierté prend le dessus. Ils ont la chance de mettre leurs talents en valeur, être avec leurs amis, faire des liens avec d’autres qui partagent les mêmes intérêts, vivre leur culture et parler français. Mélina Duhaime, enseignante à l’école Franco-Cité

20 - 2013 : Hawkesbury, École secondaire Le Sommet

Les 20e Jeux franco-ontariens à Hawkesbury Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

On est des francophones de partout en province, même d'endroits où on ne soupçonnerait pas notre présence. L'atmosphère est vraiment énergique. C'est comme une grande classe de jeunes sans Ritalin! Robert Tessier, Chapleau

21 - 2014 : Hearst, École secondaire de Hearst

Les 21e Jeux franco-ontariens à Hearst Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Je suis tellement fière de ma ville, je veux la montrer à tout le monde. Et là, juste le fait qu'il y ait 700 élèves qui se déplacent pour venir voir ma petite ville, ça me fait chaud au coeur et je suis vraiment contente. Lina Lamontagne-Dupuis, participante de Hearst

22 - 2015 : Penetanguishene, École secondaire Le Caron

Les 22e Jeux franco-ontariens à Penetanguishene Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

T'as du monde de Hearst, t'as du monde de Hawkesbury, du monde de Sarnia. C'est quand même rare. Ce n'est pas tous les jours que tu peux voir ces personnes. Oh my God! (sic) c'était le fun. Les Jeux m'ont influencée à être plus fière d'être Franco-Ontarienne. Émilie Cossette, membre du conseil de représentation de la FESFO en 2015

23 - 2016 : Pembroke, École secondaire Jeanne-Lajoie, École secondaire L'Équinoxe

Les 23e Jeux franco-ontariens à Pembroke Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Avec les Jeux, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. C'est une célébration qui se fait ensemble. De voir tous ces jeunes qui, comme moi, participent aux Jeux franco-ontariens, ça me rend optimiste sur l'avenir de la francophonie en Ontario. Si nous sommes autant à grandir avec l'idée que la francophonie en Ontario, c'est important, je dis que l'avenir est prometteur! Manuel Leclerc, ambassadeur des Jeux de l'école secondaire Le Sommet

24 - 2017 : Woodstock, École secondaire Notre-Dame

Les 24e Jeux franco-ontariens à Woodstock Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO