Certains demandent maintenant l’aide de l’armée pour poser des sacs de sable et protégrer des propriétés. Les habitants de Grand Forks présents à une rencontre mardi soir ont applaudi cette demande. « Nous allons avoir besoin d’aide sur le terrain et pour longtemps », a déclaré Dan Derby, le pompier en chef pour la région de Kootenay-Boundary. Le district régional dit avoir sollicité des renforts en faisant une demande aupès du député fédéral de South Okanagan West Kootenay, Richard Cannings.

La province sur un pied d’alerte

Environ 2000 maisons sont touchées par un ordre d’évacuation et 2600 sont en état d’alerte dans la province. Le service de gestion des urgences de la Colombie-Britannique dit que les régions de Boundary et de la vallée de Similkameen ont déjà connu des inondations importantes, alors que les risques demeurent élevés dans les régions Shuswap et l'Okanagan.

La crue du fleuve Fraser surveillée dans Metro Vancouver

Sur Twitter, les services d'incendie et de sauvetage de Vancouver, Vancouver Fire, mettent aussi en garde au sujet du fleuve Fraser en raison d’un débit plus fort. Ils demandent d’éviter les berges et les plages du cours d’eau à cause d’une possible érosion et de courants puissants.

Mardi, la municipalité de Langley a publié des alertes d’évacuation pour certains secteurs de Glen Valley, Brae Island et McMillan Island. Il s’agissait de la première alerte lancée dans une communauté près de Metro Vancouver.