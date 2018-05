Ce samedi, la ville d'Edmonton ouvrira la piscine extérieure Queen Elizabeth à Walterdale Hill et Fred Broadstock, à l'extrémité ouest.

La piscine Queen Elizabeth, et ses alentours, offre un complexe de loisirs unique en ville. Elle est équipée d’un parc à jets d’eau et se trouve à proximité d'installations en plein air telles que le Kinsmen Sports Centre, une aire de jeux, de terrains de sport, d'emplacements de pique-nique et de sentiers de promenade dans la vallée.

La mairie a annoncé les dates d’ouverture mardi pour les cinq piscines extérieures qu’offre Edmonton. Celle de Mill Creek ouvrira le 1er juin, suivie par le bassin d’Oliver le 9 juin.

La toute nouvelle piscine du parc Borden ouvrira quant à elle le 22 juin, après deux étés de retards liés à une refonte complète du système de traitement de l‘eau. Au lieu d’utiliser du chlore, la piscine fonctionnera avec du sable, des filtres en granite, des plantes aquatiques et du plancton. Un projet estimé initialement à 14,5 millions de dollars.

Un accès gratuit pour la santé de tous

Toutes les piscines extérieures d'Edmonton seront encore gratuites cet été. Le conseil municipal a voté, le 21 février, en faveur de la poursuite de cette initiative lancée pendant le 150e anniversaire du Canada, l’année dernière.

« Offrir ce service pour les familles ou les personnes âgées à revenu fixe, c'est un symbole et un signe formidable montrant nos valeurs communautaires », avait alors déclaré le conseiller municipal Scott McKeen.

Garantir la gratuité des piscines extérieures de mai à septembre coûtera environ 530 000 $ à la Ville cette année.

Mais la mairie est prête à mettre la main à la poche face au succès de fréquentation de l’année dernière. Près de 190 000 personnes avaient utilisé les piscines extérieures en 2017, contre environ 88 600 en 2016.

Piscines payantes à Calgary

Les huit piscines extérieures de Calgary, quant à elles, devraient ouvrir le samedi 16 juin, mais seront toujours payantes.

À l’inverse d’Edmonton, les bassins de la ville sont gérés par l’Association des piscines extérieures de Calgary qui réinvestit l’argent des entrées dans d’autres projets communautaires.