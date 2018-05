« Les conditions dans l’ouest du Canada, essentiellement à l’ouest du Manitoba, sont pires que ce qu'on a vu [en moyenne] les 30 dernières années », affirme la chercheuse scientifique en successions forestières de Ressources naturelles Canada Sylvie Gauthier.

« Pour juin et juillet [le risque d’incendie] est concentré au Manitoba, en Saskatchewan, et en Alberta. Plus la saison avance plus on prévoit des risques élevés en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon », dit-elle.

Ressources naturelles Canada prépare des projections journalières, mensuelles et saisonnières des risques d’incendie de végétation.

Une carte de Ressources naturelles Canada indiquant les risques d'incendie le 16 mai 2018. Photo : Ressources naturelles Canada

« Ce qu’on voit poindre à l’horizon, c’est des conditions de température élevée et de précipitations faibles, ce qui amène à des conditions des sécheresses qui peuvent amener, s'il y a des d’allumages, bien sûr, des feux de forêt qui s’allument facilement et qui progressent par la suite et de manière importante », indique Mme Gauthier.

Un autre élément qui contribue au calcul du risque d’incendie est le montant d’eau dans les couches profondes du sol. « On tient compte aussi des conditions hivernales [...] qui influencent la quantité d’eau qu’il y a dans le sol lors de la fonte des neiges », note-t-elle.

Mme Gauthier tient à souligner que des conditions propices aux incendies ne veulent pas dire que plus d’incendies se produiront. Si par exemple, il y a moins d’éclairs que la normale, alors la saison pourrait ne pas être « extrême ».

De même, ajoute-t-elle, « le fait que les conditions ne soient pas hors normes au Québec et dans l’est du Canada, ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas de feu ». La scientifique rappelle que sont des régions qui connaissent régulièrement des feux de forêt.

Au Manitoba, quatre fois plus de feux qu’en 2017

Cette année, il y a déjà eu 109 feux de forêt au Manitoba. Lors de la même période en 2017, il n'y avait eu que 25 incendies de forêt.

Huit feux restent incontrôlables.

Un nouveau feu de forêt déclaré le 15 mai a forcé l’évacuation de sept maisons dans la municipalité de Lac du Bonnet au Manitoba. Sept avions-citernes et un hélicoptère ont combattu le brasier.

« Les équipes de prévention d’incendie de lac du Bonnet sont passées à l'attaque », lance le chef des pompiers de la municipalité David Lussier.

Des interdictions et des restrictions des feux extérieurs sont en vigueur dans presque toutes les municipalités de la partie sud du Manitoba.

Avec des informations de Christian Riou