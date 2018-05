« J’ai le regret d’informer les fans de Dead Obies que je ne prêterai pas ma voix au troisième album du groupe et que je ne me donnerai officiellement plus en spectacle avec la formation », a écrit Yes Mccan dans un message publié sur ses comptes Facebook et Instagram.

Yes Mccan – de son vrai nom Jean-François Ruel –, précise également avoir un emploi du temps particulièrement chargé. La situation l’a mis « face à des choix difficiles ». « J’ai pris certaines décisions afin de m’assurer que je pouvais livrer ce qui était attendu de moi », ajoute-t-il.

Un album solo et une tournée à venir

Le rappeur travaille actuellement sur un album en solo, attendu en août. Parmi les titres composant l’opus figurent deux chansons entendues dans Fugueuse, série à succès dans laquelle il joue par ailleurs le rôle d’un proxénète.

Une tournée est aussi au programme à partir de septembre.

Yes Mccan et les autres membres du groupe semblent s’être quittés en bons termes. « Le groupe poursuit l’aventure en concert et prépare un album qui sera probablement meilleur que tout ce qu’on a pu sortir jusqu’ici. Je suis très heureux de les voir si focus, au sommet de leur art », peut-on lire encore dans le message.

Originaire de la Rive-Sud, le groupe Dead Obies est connu pour son rap en franglais. Yes Mccan, Snail Kid, VNCE, Jo RCA, 20some et O.G. Bear ont sorti deux albums, Montréal $ud (2013) et Gesamtkunstwerk (2016).

Dead Obies est attendu dimanche au festival Santa Teresa.