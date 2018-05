La manifestation est organisée par le Comité d'action sur l'assurance emploi.

« Les gens font à peu près quatre heures par jour ou cinq heures par jour. Même s’ils ont la chance de faire 10 heures par jour dans une journée, ils ont un beau congé de deux jours. Alors, nous autres, c'est ce qu’on dénonce. C’est ça la situation tout de suite au niveau de tout le travail saisonnier présentement », explique Fernand Thibodeau, porte-parole du Comité d'action sur l'assurance emploi.

« Deux semaines passées, on a fait 28 heures. Et moi, la semaine passée, j’ai fait 26 heures et trois quarts. J’ai eu six ou sept dollars pour faire la semaine parce que les paiements passent et on n’a pas d’heure, pas de salaire. On ne sait même pas si on va être [admissible] pour faire le chômage avec notre nombre d’heures », affirme une manifestante, Annick Haché, travailleuse d’usine.

La situation, selon Fernand Thibodeau, risque d’empirer le trou noir, cette période sans revenu qui sépare la fin des prestations d’assurance emploi et la reprise du travail saisonnier. Il réclame de l’aide des gouvernements.

« Ce qu’on demande au gouvernement, c’est de prendre ses responsabilités pour pouvoir avoir des semaines de projets au niveau des employés qui n’ont pas de travail tout de suite, pour avoir un salaire convenable pour eux autres », lance Fernand Thibodeau.

