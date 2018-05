Un texte de Jean-François Chabot

Le protégé d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) fait face à des accusations de vol qualifié et de voies de fait liées à un incident survenu en 2017 dans le stationnement du bar General Sherman à Blainville, selon la station radiophonique 98,5 FM.

Son nom apparaît aussi dans une histoire de fraude impliquant son oncle, Sylvain Bertrand, arrêté en février dernier en possession de cocaïne et de huit faux permis de conduire.

Selon la preuve recueillie par les policiers, le cellulaire de l’homme contenait des messages textes envoyés par Butler qui plaçait des commandes de fausses pièces d'identité en fournissant noms et dates de naissance à falsifier.

Or, même s’il a déjà été cité à procès pour le mois de septembre prochain dans l’affaire du bar, rien n’empêche Butler de remonter dans le ring.

Il détient un permis en bonne et due forme de la Régie des sports, des loteries et des jeux du Québec.

Un privilège qui peut disparaître

Comme tous les pugilistes professionnels boxant sur le territoire québécois, il doit renouveler ce permis chaque année. Ce permis est entré en vigueur le 1er avril et vient à échéance le 31 mars de l’année suivante.

Jointe au téléphone par Radio-Canada Sports, Me Joyce Tremblay, responsable des communications de la Régie, a été très claire. Habituellement, tant qu’il n’est pas reconnu coupable des accusations qui pèsent contre lui, un boxeur peut se battre.

Mais à la lumière des nouvelles informations entourant Butler, le contentieux de la Régie va se pencher sur le cas de Butler afin de statuer sur le maintien ou non de son permis. La Régie prendra en compte la santé et la sécurité du boxeur, ainsi que de la bonne image du sport.

Déjà, l’an dernier, Butler s’était engagé devant la Régie à mieux choisir ses relations à la suite de l’émeute qui avait éclaté au Centre Bell dans la foulée de son unique défaite aux mains de l’Ontarien Brendon Cook.

Ce dernier avait été atteint par un seau à glace lancé dans l’arène par un membre de l’entourage de Butler, venu en grand nombre assister à l’événement.

Afin de renouveler son permis cette année, Butler a dû reprendre le même engagement par écrit.

Le point de vue sportif

Butler (23-1-1) a livré son plus récent combat le 31 mars dernier. Il a mis la main sur le titre vacant IBO des super-mi-moyens en signant une victoire par mise hors de combat technique face à l’Américain Jaime Herrera (15-6-1).

Il est déjà prévu que Butler remontera dans l’arène le 23 juin prochain, au Casino de Montréal. Il doit y affronter l’Américain Carson Jones (40-13-3, 3 K.-O.).

Du côté de Camille Estefan (EOTTM), un communiqué sera émis en début d’après-midi mercredi, afin d’expliquer la position du promoteur face à cette nouvelle situation.