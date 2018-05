« Si les États-Unis tentent de nous mettre au pied du mur pour nous forcer à un renoncement nucléaire unilatéral, nous ne serions plus intéressés par un tel dialogue », a déclaré mardi le ministre adjoint des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Kim Kye Gwan.

Le président américain Donald Trump n’a pas encore réagi publiquement à ces déclarations, qui sont venues jeter un pavé dans la mare après des mois de rapprochements diplomatiques inattendus. Les premières réactions sont plutôt venues de sa porte-parole, Sarah Huckabeee Sanders.

Nous avons toujours bon espoir que la réunion se tienne et nous agissons dans ce sens, mais en même temps nous étions conscients du fait qu'il pouvait s'agir de négociations difficiles. Sarah Huckabee Sanders, en entrevue à Fox News

« Comme le président l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts pour cette rencontre, et si elle se produit c'est très bien, sinon nous aviserons », a-t-elle ajouté.

En l'absence de compromis avec Pyongyang, les États-Unis vont « poursuivre la campagne de pression maximale en cours ».

À Pékin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a dit que les deux pays devraient s'assurer que la rencontre a lieu comme prévu et qu'elle donne « des résultats importants ».

Il a ajouté que ce serait la seule façon « d'alléger la situation et de préserver la paix et la stabilité dans la région ».

Avant de remettre en question le sommet Trump-Kim, Pyongyang a annulé une rencontre prévue mercredi avec sa voisine du Sud en guise de protestation contre la tenue d'un exercice militaire annuel des armées sud-coréenne et américaine.

Par l'entremise de son agence officielle KCNA, le régime de Kim Jong-un a qualifié de « provocation » les manoeuvres aériennes Max Thunder. Ces dernières viennent tout juste de commencer autour de la base aérienne de Gwangju et doivent se poursuivre jusqu'au 25 mai.

« Cet exercice, qui nous cible, est une récusation flagrante de la Déclaration de Panmunjom [du 27 avril, NDLR] et une provocation militaire délibérée qui va à l'encontre d'une évolution politique positive dans la péninsule coréenne », écrit KCNA.