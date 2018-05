Un représentant du gouvernement qui a parlé avec CBC News à condition de garder l’anonymat a dit que le ministre des Finances Bill Morneau présentera une série d’options pour aider à éliminer certains risques auxquels le projet fait face. Au début avril, Kinder Morgan a évoqué la possibilité d'abandonner le projet et elle a suspendu les activités non essentielles et les dépenses lui étant associées. La compagnie a notamment cité les entraves menées par la Colombie-Britannique pour justifier cette décision.

Une conférence de presse est prévue à cet effet à 9 h, heure de l'Est, la même journée où les actionnaires de Kinder Morgan se rencontrent à Calgary. La pétrolière a donné le 31 mai comme date butoir pour obtenir les garanties que le projet pourrait aller de l'avant.