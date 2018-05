L'ancien leader du groupe The Guess Who écrit dans une longue publication sur Facebook que sa voiture a été percutée par un conducteur qui a brûlé un feu rouge, et qu'il y avait cinq autres autres personnes dans l'autre voiture, dont un bébé.

M. Cummings affirme qu’il a reçu une commotion cérébrale lorsque sa tête a heurté le pare-brise. Il dit souffrir de lacérations et de « sérieuses contusions aux deux bras », de fortes douleurs dans la jambe gauche, et un mal de dos intense.

Il déclare qu’il souffre beaucoup physiquement, et requiert une longue période de convalescence, en ajoutant qu’il « essaie de se focaliser sur la chance » qu’il a eue de ne pas avoir été tué ou handicapé.

M. Cummings dit que la pire des choses est de revivre l’accident, « ce bruit de peur et d’horreur inattendue ».

« Je sais que je vais devoir obtenir de l’aide pour surmonter ce choc. C’est la partie la plus difficile, continuer de me dire que je m'en suis sorti », écrit-il.

L’homme de 70 ans a passé 10 ans avec The Guess Who, jusqu'en 1975. Il a signé un grand nombre des succès du groupe dont American Woman, No Time, Laughing et These Eyes.

L’accident est survenu après qu’il eut été convoqué pour être juré. Sa candidature a été rejetée après avoir expliqué au juge que les Jets de Winnipeg participent aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Il devait se rendre à Winnipeg pour chanter l’hymne national lors d'un de leurs matchs.