Avec les informations de Piel Côté

En décembre 2017, la CSRN avait présenté un exercice financier déficitaire de près de deux millions de dollars.

Malgré tout, le président de la CSRN, Daniel Camden, estime que son équipe de direction reviendra à l'équilibre budgétaire dès l'an prochain.

Il ne veut toutefois pas faire de compromis sur les services aux élèves.

« Pour nous, c'est très important de maintenir le service aux élèves le plus efficace possible. Présentement, on a près de 1,5 million de dollars en salaires de plus que ce que l'on est est financé », précise Daniel Camden.

Ça veut dire des postes qui sont plus importants, selon nous, pour la réussite de nos jeunes que ce que le ministère nous donne comme financement. Daniel Camden, président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Attribution de contrats

La séance du conseil des commissaires a également été l'occasion d'octroyer différents contrats, totalisant près de 900 000 $.

Trois d'entre eux concernent le remplacement des éléments de chauffage pour l'école Le Prélude, l'école La Source et l'école St-Norbert-de-Mont-Brun.

Le plus important de ces contrats est d'une valeur de plus de 200 000 $, pour le centre Élisabeth-Bruyère.

Les deux autres concernent un changement de panneau électrique pour près de 163 000 $ à l'école D'Iberville et l'entretien de la flotte de véhicules pour environ 27 000 $.