Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Les fonds amassés par les cyclistes permettront à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan d'acheter des équipements adaptés à la chirurgie bariatrique.

« Notre hôpital n'est pas conçu pour ces clientèles-là, dit la directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, France Lévesque. Quand on parle d'obésité morbide, on parle de patients qui ont à peu près entre 400 et 600 livres. Fauteuils roulants, lits, fauteuils, chaises d'aisance, pesées, lève-personnes [sont nécessaires] pour pouvoir soigner ces gens-là. »

Pour l'instant, les patients doivent se déplacer à l'extérieur de la région afin de recevoir le traitement.

En 2016-2017, 99 patients de la Côte-Nord ont subi une chirurgie bariatrique. Certains se sont déplacés de 4 à 6 fois à l'extérieur [...] Ça occasionne beaucoup de coûts. France Lévesque, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan

La Côte-Nord figure parmi les régions du Québec où le taux d'obésité est le plus important, d'après la Fondation qui affirme que près de 23 % des Nord-Côtiers en souffrent.

Des cyclistes participant à la Randonnée Vélo Santé Alcoa dans le parc des Pionniers de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Madeleine Ross

La Dre Hélène Milot, chirurgienne de l'hôpital Le Royer, à Baie-Comeau, travaille depuis trois ans à établir un programme de chirurgie bariatrique sur la Côte-Nord. Elle estime qu'environ 150 patients de la région attendent cette intervention.

Les patients ne font pas les démarches, sachant que ça va être coûteux et que ce sera difficile pour eux et leur famille d'entreprendre ces démarches. Hélène Milot, chirurgienne de l'hôpital Le Royer

Les organisateurs de la Randonnée Vélo Santé Alcoa veulent amasser 120 000 $ cette année.

Les 86 places disponibles pour la randonnée de 300 km affichent déjà complet.

Avec les informations d'Olivier Roy Martin