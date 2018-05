Selon une source au sein du gouvernement, chaque propriétaire pourra recevoir une somme maximale de 6100 $.

Les résidences secondaires ne sont pas admissibles à l’aide fédérale en matière de catastrophe.

Le gouvernement Gallant a décidé de les inclure, selon le quotidien Telegraph-Journal, pour des raisons de santé et de sécurité.

La décision a été entérinée par le Conseil des ministres lors de sa réunion de mardi.

Le nouveau ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Andrew Harvey, doit en faire l’annonce en conférence de presse mercredi matin.

Les propriétaires qui veulent faire une demande de compensation devront appeler le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et un ajusteur viendra constater les dommages à leur propriété. L'aide financière pourra couvrir le coût des travaux réalisés par les propriétaires eux-mêmes et ceux faits par des professionnels.

Le gouvernement encourage les sinistrés à conserver leurs reçus et à prendre des photos des dommages qu'ils ont subis pour faciliter le traitement de leur réclamation.

Les inondations ont causé d'importants dégâts à des chalets, comme ci-dessus à Grand Lake. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Gallant subissait des pressions de la part de propriétaires de résidences secondaires qui ont subi les dommages parmi les plus lourds pendant les inondations, entre autres dans la région de Grand Lake, au sud-est de Fredericton. Une pétition pour que les critères du Programme d'aide financière en cas de catastrophe soient révisés avait recueilli 5000 noms.

