L’organisme a présenté mardi une mise à jour de la stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI).

Au cours des dernières années, la stratégie a beaucoup bénéficié au domaine musical, explique-t-on, mais les disciplines artistiques ne peuvent pas toutes se développer selon le modèle musical.

La SNA a donc mené des études et consulté plusieurs intervenants culturels. Son plan d'action vise aujourd’hui plus d'un domaine artistique.

Chaque forme d'art a une stratégie variée selon sa situation, mais il y a tout de même des axes communs.

La commercialisation de la culture acadienne et l'importance de créer une image de marque acadienne sont des enjeux sur lesquels on a le plus insisté.

« L’image de marque, c’est la première étape de n’importe quelle tentative de mettre son produit sur le marché. Si on parle d’un marché domestique ou d’un marché international, il faut avoir une image qui reflète à la fois nos valeurs, la qualité de notre oeuvre, ce qu’elle représente et ainsi de suite », souligne Janice Goguen, consultante pour le Groupe stratégique NuFocus.

Louise Imbeault, présidente de la SNA, souligne qu'il faut aussi faire du commerce avec l'art. Photo : Radio-Canada

« La nature des artistes, c’est de créer pour créer, pour dire quelque chose, pour embellir le monde, mais [gagner] de l’argent, pas nécessairement. Sauf qu’on se rend compte que si on veut être capable de soutenir et de maintenir, il faut aussi être capable d’aller chercher des ressources. Ça, ça se fait dans les transactions entre vendre et acheter. Dans le monde de l’art, il y a aussi du commerce qui se fait. On va essayer d’aller de ce côté-là un peu plus. C’est la volonté d’ailleurs des gouvernements que les investissements dans les arts et la culture soient aussi des investissements commerciaux », explique Louise Imbeault, présidente de la SNA.

Bien préparer et former les artistes afin qu'ils répondent aux besoins des marchés étrangers est un autre axe stratégique.

On souhaite aussi augmenter le réseautage, ainsi que s'établir et se développer dans de nouveaux marchés.

Et dernièrement, on veut renforcer l'écosystème local. On souhaite que les associations d'artistes travaillent dans une optique d'exportation.

À ces stratégies s'ajoute le lobbying auprès des gouvernements afin de faire valoir la culture comme un secteur économique important.

Le plan est accueilli avec optimisme

Plusieurs représentants du secteur culturel présents lors du dévoilement du plan semblaient optimistes en voyant qu'on s'est attardé à chacune des formes d'art séparément.

« Que la SNA se penche sur les différents marchés à développer, pour pouvoir développer les autres disciplines artistiques sur différents marchés, ça donne de l'espoir à notre association. Ça donne aussi de l'espoir aux artistes que l'outil que l'on a mis sur pied en 2001 [la SPAASI, NDLR] soit un outil pour l'ensemble des artistes de l'Acadie des quatre provinces. Dans ce sens-là, je suis emballée de participer à cette évolution-là », affirme Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick.

Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, félicite la SNA pour son travail. Photo : Radio-Canada

On souhaite que la stratégie mène d’ici 2023 à une croissance des marchés pour l’art acadien. L’objectif est de voir deux fois plus d'artistes, de performances et de partenariats professionnels à l’échelle internationale.

Avec les informations de Camille Bourdeau