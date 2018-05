Le maire de la ville, Maxime Pedneaud-Jobin en fait son cheval de bataille. Il maintient que le transfert d'un point de TVQ pourrait permettre aux villes de la province de trouver une nouvelle source de revenus. Un tel point de pourcentage représenterait 50 millions de dollars pour Gatineau qui dépend à près de 90 % des impôts fonciers.

« Il faut changer la fiscalité municipale. On a des villes modernes et une fiscalité préhistorique, et ça, c'est le message principal qu'on veut envoyer au gouvernement du Québec au moment des assises », a assuré le maire.

« M. Couillard va être là, on aura plusieurs occasions de lui en parler », a-t-il ajouté.

Alors que les villes s'apprêtent à renégocier le pacte fiscal avec le gouvernement en novembre, l'enjeu des taxes fera aussi partie des priorités du maire de Gatineau. Il s'agit des taxes impayées par le gouvernement du Québec qui représentent 4 millions de dollars pour la Ville.

La légalisation du cannabis

La légalisation du cannabis fera aussi partie des discussions.

Même si les villes attendent toujours l'adoption de la nouvelle loi par le gouvernement fédéral, toutes ont déjà commencé à s'y préparer.

« Nous, on travaille très fort. On a pris l'ensemble des services municipaux qui ont regardé les enjeux. On a un plan de consultation des citoyens. On sait qu'il y a des endroits où nous avons de la marge de manoeuvre, et d'autres, où il n'y en aura pas. Le gouvernement du Canada a quand même exprimé beaucoup d'idées », a indiqué le maire.

M. Pedneaud-Jobin reconnaît toutefois que la situation est la même pour tout le monde, le projet de loi n'ayant pas encore été adopté.

Les rencontres des caucusde l'UMQ débuteront mercredi à 15 h à l'hôtel Hilton du Lac-Leamy. Les assises se termineront vendredi.

Avec les informations de Nathalie Tremblay