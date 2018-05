L’Établissement correctionnel Central Nova, dans le parc industriel de Burnside, à Dartmouth, subit des travaux de rénovation d’environ 6,8 millions de dollars. Il adopte notamment un modèle de surveillance directe.

Les détenus ont toujours des cellules selon la configuration habituelle, mais dans l’aire commune on enlève un mur. L’espace sera plus grand. Les agents correctionnels n’auront plus un bureau protégé par des murs et des vitres. Le bureau sera intégré à l’aire commune.

Le concept doit faciliter l’interaction des agents correctionnels avec les détenus, expliquent les autorités. Un agent sera toujours présent quand des détenus se trouveront à cet endroit, alors qu’auparavant la surveillance était intermittente, ajoutent-elles, et les agents pourront répondre aux besoins des détenus plus rapidement.

Les autorités espèrent aussi que ces changements feront diminuer les tensions entre les détenus et les agents correctionnels.

« On a des preuves que ce modèle réduit le nombre, la sévérité et la durée des incidents. Le modèle de surveillance immédiate a la possibilité et la probabilité de faire tout ça », affirme Tim Carroll, surintendant de l’Établissement correctionnel Central Nova.

Le syndicat est inquiet

Le syndicat qui représente les agents correctionnels s’inquiète pour la sécurité de ses membres. Il croit au contraire que les tensions risquent d’augmenter entre des détenus dans cette grande aire commune.

« Avant, les agents correctionnels avaient leur espace et les détenus avaient leur espace. Ils interagissaient lorsqu'il le fallait. Maintenant, les employés sont en quelque sorte placés dans l'espace des détenus et ça peut créer des situations de haute tension », craint Jason MacLean, président du syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Le syndicat ajoute qu’il poursuit les discussions avec l’employeur pour que tout soit fait de façon sécuritaire. Il demande notamment le respect d’un ratio raisonnable d’agents correctionnels dans l’aire commune.

Avec les informations de Nahila Bendali