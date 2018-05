C’est plus que simplement jeûner. L'experte en nutrition Arooj Hayat

L'experte en nutrition Arooj Hayat du Grand Vancouver dit que cette période de l’année est un moment où l’on privilégie le rassemblement en famille, les liens avec la communauté et la connexion spirituelle avec Dieu.

Parmi la croyance en un seul Dieu, les prières quotidiennes, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque, ce mois sacré fait partie des cinq piliers de l’Islam. Plutôt que de prendre des repas durant la journée; tout au long de ce mois, les pratiquants se restreignent à manger et à boire à l’aube et au coucher du Soleil.

À commencer par la fréquence de l’alimentation, le mois de ramadan est une période de l’année, où le rythme des pratiquants ralentit au profit d'une meilleure connexion spirituelle. Mais prendre soin de son esprit ne devrait pas se faire au détriment de sa santé physique rappellent les experts en nutrition.

Continuer à manger équilibré

L'experte en nutrition Arooj Hayat explique que certains plats traditionnels de la coupure du jeûne ''d'iftar'' comme les viandes rôties, les currys, le riz au beurre, les fritures et les desserts sucrés peuvent rapidement mettre dans un état l'état léthargique.

Mme Hayat recommande plutôt de consommer des grains entiers, des fruits, des légumes et des protéines à digestion lentes comme le yaourt, les viandes maigres et le poisson.

La farine d’avoine qui est une habitude à l'heure du petit-déjeuner est aussi un très bon choix pendant le ramadan Arooj Hayat

L’exercice physique

Quant au maintien de la forme physique, Mme Hayat conseille de s'inspirer des athlètes professionnels tout en adaptant leurs méthodes à son rythme.

Elle fait remarquer que l'athlète olympique Ibtihaj Muhammad a jeûné pendant ses séances d'entraînement intenses, tout comme de nombreux joueurs de football musulmans lors de la Coupe du monde de la FIFA 2014.

C'est incroyable ce que le corps humain est capable de faire pendant le jeûne. L'experte en nutrition Arooj Hayat

L’experte en nutrition dit qu’il est préférable de faire une heure ou deux de sport avant la coupure du jeûne et boire de l’eau par la suite plutôt que l’inverse.

Elle recommande aussi de maintenir une activité cardio assez faible et de mettre l’accent sur l’entraînement musculaire et les étirements comme le pilates et le yoga.