Le nouveau président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), Mario Crevier, a évoqué, lundi, la possibilité que l'école 036 ne soit pas en mesure d'ouvrir ses portes pour la rentrée 2019 comme prévu, mais plutôt en septembre 2020.

« On a hâte que ça arrive », a lancé à la sortie des classes mardi Joey Rouleau, un père de famille de Gatineau. « Les écoles sont déjà un peu surpeuplées, si on est en mesure d'en ouvrir une au plus vite, tant mieux. Ça diminue l'achalandage et ça augmente le niveau de services donnés à nos enfants. »

Il indique quand même préférer que le CSPO prenne le temps de bien faire les choses pour être en mesure d'ouvrir une école complétée.

Mère de trois enfants, Sophie Caron a elle aussi hâte de voir comment l'ouverture de l'école 036 pourra aider à rétablir le nombre d'élèves dans chaque établissement.

Elle s'inquiète toutefois des délais, qui pourraient entraîner le déplacement de certains élèves à l'extérieur de leur quartier et la division des enfants d'une même famille dans différentes écoles.

« On a toujours cette inquiétude-là. On a deux enfants [à l'école], une autre qui s'en vient dans deux ans. C'est épeurant », a ajouté la Gatinoise, qui remarque quand même le nombre élevé d'écoles dans le Plateau.

Mouloud Sebbane croit que l'inauguration de l'école 036 sera la bienvenue puisqu'il remarque la grande présence de familles dans ce quartier de Gatineau. Il ne voudrait pas que ses enfants doivent leur secteur pour aller apprendre ailleurs en raison du manque d'espace.

« Il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites ces dernières années, mais je pense qu'on aura encore besoin d'autres écoles vu la croissance qu'on voit ici », explique M. Sebbane, qui croit que le plus tôt sera le mieux dans le cas de l'école 036.