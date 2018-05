Une pétition signée par 20 résidents du secteur a été déposée mardi lors du conseil municipal. Les résidents se plaignent que les bâtiments de quatre étages de haut nuisent à leur tranquillité et leur qualité de vie.

« C’est sûr et certain qu’au point de vue du marché, vous perdez », ajoute Nicole Morin, l’instigatrice de la pétition.

Déjà, près du coin des rues Notre-Dame et des Bernaches, trois immeubles sont déjà bien visibles. Nicole Morin souhaite prévenir la construction d’un quatrième, voire d’un cinquième bâtiment.

Deux immeubles sont déjà habités et un troisième est en construction en bordure du fleuve dans le secteur Pointe-du-Lac. Photo : Radio-Canada

Elle invoque l’article 172 du nouveau schéma d’aménagement et de développement de la Ville, qui stipule que seules les résidences de faible densité pourront être autorisées en bordure de la route 138 à Pointe‐du‐Lac, et ce, afin de respecter le rôle historique du Chemin du Roy.

Je n’ai rien contre le complexe, sauf qu’il est à la mauvaise place. Nicole Morin

Le conseiller municipal du district Pointe-du-Lac, François Bélisle, répond toutefois que la Ville dispose d’encore d’un an pour conformer ses règlements de zonage au nouveau schéma d’aménagement. Le promoteur, le Groupe Mouradian, agit donc en conformité avec la loi, puisque le secteur est toujours zoné multilogements.

« La Ville pourrait être possiblement poursuivie pour expropriation déguisée [si elle suspend la construction], indique-t-il. Avec l’argent qui a été investi là, on laisserait des choses à moitié en friche et en même temps on aurait ce type de poursuite. »

Le conseiller municipal du district Pointe-du-Lac, François Bélisle, répond à Nicole Morin lors de la séance du conseil municipal du 15 mai 2018. Photo : Radio-Canada

Le conseiller estime que d’ici à ce que le schéma d'aménagement soit adopté, les actions sont limitées pour empêcher la construction.

Si, en avril 2019, on n'a pas fini de mettre à jour nos règlements et qu'il y a des possibilités d'avoir d'autres constructions, là j'agirai peut-être avec des avis de motion. François Bélisle, conseiller municipal, district Pointe-du-Lac

La pétition déposée mardi sera examinée par un comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Trois-Rivières.