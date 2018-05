L'humoriste d'origine canadienne fait partie du groupe d'investisseurs ayant acquis le festival en mars. Les nouveaux propriétaires incluent l'agence artistique américaine ICM Partners.

Juste pour rire a été secoué l'automne dernier, après que plusieurs femmes eurent partagé des allégations d'agression et de harcèlement sexuels à l'endroit du grand patron du groupe, Gilbert Rozon.

Howie Mandel a expliqué à La Presse canadienne qu'il considère le festival d'humour comme un événement « extraordinaire » et qu'il ne souhaite pas s'attarder sur ce qui s'est produit dans le passé.

Il a ajouté que toutes les personnes impliquées sont remplies d'énergie et souhaitent rendre l'événement estival encore plus gros et plus excitant qu'il ne l'est déjà.

Gilbert Rozon, qui a quitté ses fonctions de président en octobre, avait déclaré vouloir vendre ses parts dans la compagnie en réponse aux allégations, qu'il a niées et qui n'ont pas été prouvées en cour.

Lorsqu'il s'est fait demander si le siège social du festival pourrait être transféré aux États-Unis, Howie Mandel a soutenu qu'une telle décision nierait l'essence même de l'événement.

« Être au Canada et à Montréal, avec les deux langues officielles, en fait véritablement un festival international et lui insuffle plus d'importance que s'il se déroulait à un endroit en Pennsylvanie », a-t-il soutenu.

Faire rayonner le festival

Howie Mandel a aussi dit qu'il ne souhaitait rien d'autre que d'être impliqué avec Juste pour rire et de faire reconnaître l'événement comme « la mecque de l'humour » à l'extérieur du Canada.

« Après le début de ma carrière, c'est probablement le premier endroit qui m'a adopté », a dit Howie Mandel, soulignant que sa femme et lui avaient résidé à Montréal pendant un an dans les années 1970.

« Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus puissant dans le monde de la comédie et qui a le plus de résonance à l'échelle mondiale, en ce qui a trait à la découverte et au lancement de carrières, que ce festival dans cette ville », a-t-il argué.

Howie Mandel a aussi fait valoir qu'il n'y avait pas de changements prévus dans l'organisation et qu'il souhaitait une plus forte présence numérique du festival sur diverses plateformes.

« Peut-être même des diffusions en direct sur YouTube ou Twitch ou n'importe quelle autre de ces plateformes... C'est le genre de trucs dont on discute », a-t-il affirmé.

L'humoriste d'origine canadienne a également semblé saluer l'arrivée d'un nouveau festival montréalais : le Grand Montréal comédie fest (GMCF), initié par Martin Petit et plusieurs autres humoristes dans la foulée de la tourmente ayant ébranlé l'empire Juste pour rire.

« Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de compétition », a-t-il affirmé.

Le Grand Montréal comédie fest doit être présenté du 1er au 15 juillet, tandis que le festival Juste pour rire se tiendra du 14 au 29 juillet.