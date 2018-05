Un texte de Mathieu Grégoire

Dany H. Poulin, a expliqué mardi soir au conseil municipal de Nipissing Ouest le changement de cap que prend son organisme. Il a d'ailleurs fait sa présentation en anglais « pour que tout le monde puisse comprendre » son propos.

Le CANO cherche ainsi à élargir sa programmation pour refléter la diversité culturelle de la communauté locale formée de francophones, d’anglophones et d’Autochtones. Le CANO est aussi le seul diffuseur de spectacles professionnels dans la région.

M. Poulin ne cache pas que l’organisme cherche à augmenter ses ventes de billets en tentant d’attirer des familles exogames qui n’assistent généralement pas aux spectacles unilingues en français.

On se côtoie au quotidien donc pourquoi ne pas partager un beau moment ensemble pour un spectacle qu’on aimerait tous autant les uns que les autres. Dany H. Poulin, directeur général et de la programmation du Conseil des arts de Nipissing Ouest

La programmation annuelle du CANO contient habituellement de six à huit spectacles, mais l’organisme vise désormais à en offrir au moins 20, et ce dès la prochaine saison. Dany H. Poulin assure qu'ainsi les francophones ne perdront rien malgré la diversification de son organisme.

Il faut être franc avec nous-mêmes la culture anglophone fait partie de nos vies. La musique anglophone, les arts anglophones, on écoute la télé en anglais à l’occasion. [...] C’est juste une ouverture supplémentaire qu’on se propose. Dany H. Poulin, directeur général et de la programmation du Conseil des arts de Nipissing Ouest

Le CANO se donne aussi comme objectif de renouer avec le public de 20 à 45 ans qui ne trouvait peut-être pas sa place dans les dernières programmations.

Défis de ressources humaines

Offrir deux fois plus d’événements artistiques par année créera forcément son lot de défis pour la petite équipe du CANO qui, comme tous les diffuseurs de spectacles francophones hors Québec, dispose de ressources limitées. Dany H. Poulin se veut toutefois rassurant.