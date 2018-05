Si les désormais traditionnels rassemblements de rues lors des matchs des Jets à Winnipeg ont fait la réputation des partisans de l’équipe partout au Canada, localement, il semble que le Whiteout ait suscité moins d’enthousiasme à l’occasion des deux dernières rencontres.

Pour certains des partisans, il n’y a pas de doute : la faute en revient au nouveau système mis en place par Développement économique Winnipeg, qui impose de réserver un billet gratuit pour accéder au site de la fête de rue.

La mesure était destinée à prévenir les problèmes de sécurité, et à mieux anticiper l’arrivée de la foule. Mais le système a aussitôt été détourné, certains n’hésitant pas à revendre sur Internet des billets qui étaient pourtant gratuits au départ.

Joe Cabral, un partisan des Jets, estime que ce système n’est pas juste. « Un de mes amis a réservé plus de billets que ce dont il avait besoin, certaines personnes n’étant pas venues au dernier moment, explique-t-il. Je comprends qu'il puisse y avoir des problèmes de sécurité, mais les gens peuvent profiter de la situation. »

C’est aussi l’avis de Greg Holoand, qui pense pour sa part que « pour faire la promotion du Whiteout, tout le monde devrait être bienvenu. »

Des recettes en hausse de 10 % à 200 %

Mais ce nouveau mode de fonctionnement fait aussi des heureux. Du côté des partisans, on vante une meilleure organisation, et plus d’espace sur les lieux de la fête pour en profiter sans se sentir étouffé.

Et du côté économique, on ne note pas d’impact négatif sur les affaires, précise Stefano Grande, président-directeur général de Downtown Winnipeg Biz. « Les restaurants nous indiquent que cela génère deux ou trois services tout au long de la soirée, rapporte-t-il. Cela revient à créer une deuxième Place Bell MTS à chaque fois qu’il y a un événement ».

Stefano Grande, PDG de Downtown Winnipeg Biz, estime que les restaurants et bars sont toujours satisfaits des recettes lors des soirs de Whiteout. Photo : Radio-Canada

Mais surtout, ajoute Stefano Grande, ces événements sont porteurs en termes financiers et d’emploi. « Ce que l’on sait, en sondant nos entreprises, c’est que les ventes augmentent de 10 % à plus de 200 % dans les restaurants et les bars du secteur, indique-t-il. Et 25 % de nos établissements membres engagent plus de personnel. »

La baisse de fréquentation des deux derniers Whiteout n’est pas irréversible. La décision d’aller de l’avant ou non avec le système de billets devrait être connue d’ici vendredi, lorsque Développement économique Winnipeg et ses partenaires auront évalué le système.

Avec des informations de Thibault Jourdan