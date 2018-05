La directrice-générale de l'Association franco-yukonnaise, Isabelle Salesse, a rappelé que la Journée de francophonie yukonnaise a été créée en 2007 pour souligner l'apport des francophones au développement du territoire depuis 200 ans, soit depuis l'époque des coureurs des bois.

« Le but de cette journée c'est vraiment de célébrer, une journée joyeuse où on invite la communauté à venir s'amuser avec nous. »

Les gouvernements fédéral et territorial investissent des millions de dollars dans les services en français et la construction de l'école secondaire francophone est sur le point d'être entreprise. Par ailleurs, la prochaine Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne se déroulera au Yukon cet été.

Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Jean Johnson, a soulevé par voie de communiqué un autre événement marquant pour la communauté francophone cette année : la nomination récente de l'ex-présidente de l'Association franco-yukonnaise, Angélique Bernard, à titre de Commissaire du Yukon.

Matthias Clyde-Lien est fier d'avoir appris le français en classes d'immersion et d'être aujourd'hui bilingue. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

C'est vraiment important de souligner et célébrer la francophonie au Yukon parce que pour beaucoup de personnes, c'est leur première ou seconde langue, et moi je suis fier que j'ai fait 13 ans d'immersion française et maintenant je suis finalement certifié bilingue. Matthias Clude-Lien

Le commerçant de produits fins français, Sylvain Belmondo, affirme que la culture française est bien reçue au territoire. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

C'est vrai que francophonie et gastronomie vont bien ensemble. Pour ceux qui ne savent pas encore tout à fait ce qu'est le français, ce sont les livres ou la gastronomie [qui permettent de le découvrir]. Et puis pour moi qui est arrivé il y a neuf ans, c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de services en français. Sylvain Belmondo, commerçant

Antoinette Poulin a du mal après 46 ans passés au Yukon à s'exprimer en français. Elle est toutefois reconnaissante que la culture francophone soit reconnue. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

C'est une bonne idée [la Journée de la francophonie]. On prouve qu'on est français pis qu'on existe here, pas juste au Québec. Ça été très dur de s'habituer à apprendre l'anglais and everything. Pis on a une messe en français, c'est bien ça. Antoinette Poulin

Gaël Marchand, ex-président de l'Association franco-yukonnaise, a vu au fil des ans la Journée de la francophonie donner de l'importance à la communauté francophone. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson