Un texte de Tanya Neveu



Plusieurs bénévoles sur place ont pu témoigner de leur expérience.



Le programme intitulé Bénévole à découvrir s'inscrit dans une série d'activités que souhaite mettre en place la Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue.

La responsable du projet, Annick Veillette, explique que plusieurs stratégies sont mises en place pour recruter et intéresser les gens au bénévolat.

C'est bon pour les personnes âgées, entre autres, de faire du bénévolat. Ça les tient actifs et ça maintient un réseau social. Ça évite des pertes d'énergie, des pertes physiques et cognitives. Annick Veillette

Des personnes âgées qui aident des personnes âgées



Plus de 50 bénévoles travaillent de façon permanente pour la Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue.



L’âge de la plupart de ces bénévoles dépasse les 70 ans.



Ils aident les personnes âgées à se déplacer, se nourrir et obtenir des soins.



Cécile Gilbert fait partie de ceux-ci depuis une quinzaine d'années. Elle souhaite maintenant passer le flambeau.



« Comme on dit, j'ai commencé parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui voulaient le faire. C'est bien difficile de trouver des bénévoles. Je voudrais bien lâcher, mais c'est dur. Nous autres aussi on vieillit et ça fait plusieurs années de bénévolat, donc je voudrais laisser la place aux autres », confie-t-elle.



D'autres événements sont à prévoir pour les bénévoles, tels que des activités de formation.