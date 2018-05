Un texte de Colombe Fortin

Cette recette savoureuse, Colette l'a trouvée sur Internet et l'a remaniée à sa façon. Elle la cuisine depuis plus de 14 ans. Il lui arrive d'utiliser des jarrets d'agneau à la place du canard et c'est tout aussi délicieux, dit-elle. C'est un plat très réconfortant qu'elle cuisine surtout l'automne ou l'hiver, car il doit mijoter longtemps et doucement. Normalement, elle utilise une casserole en fonte qui lui vient de sa belle-mère et qui donne un goût spécial à sa recette. Comme c'est un plat rustique, elle l'accompagne d'une miche de pain, d'une salade verte, d'un bon vin rouge et le déguste avec des amis.

Les ingrédients pour le cassoulet Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients





625 ml (2 1/2 tasses), haricots blancs séchés (et eau pour trempage)

625 ml (2 1/2 tasses), bouillon de poulet

1 gousse, ail émincé

5 ml (1 c. à thé), thym

2 feuilles de laurier séchée

1 oignon blanc

2 tranches de bacon

4 cuisses de canard confit

4 saucisses de Toulouse

125 ml (1/2 tasse), persil frais

250 ml (1 tasse), vin blanc

poivre

Les haricots blancs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La veille, Colette mesure les haricots secs et les fait tremper. Il faut qu'ils soient recouverts d'eau froide. Elle dépose un papier film sur le contenant.

Les haricots blancs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le lendemain, elle verse les haricots blancs dans un grand chaudron, pour les faire cuire avant de les incorporer au cassoulet.

Bouillon de poulet et laurier Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Colette ajoute au haricots du bouillon de poulet en poudre qui est salé. Elle n'ajoute pas d'autre sel à sa recette.

L'ail et le thym Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Colette utilise un presse-ail pour ne pas avoir de gros morceaux d'ail dans son bouillon. Elle ajoute les feuilles de laurier et le thym.

L'oignon Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle hache l'oignon blanc assez finement.

Le bacon Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide de ciseaux, Colette coupe les tranches de bacon qu'elle ajoute au bouillon de haricots blancs. Elle porte le mélange à ébutiliton, puis réduit à feu moyen et laisse cuire à couvert 45 minutes. Les haricots cuits dans ce bouillon ont un goût délicieux.

Les viandes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Colette utilise des cuisses de canard confites et des saucisses de Toulouse. Elle fait dorer les saucisses pour leur donner plus de saveur. Elle n'ajoute pas de matière grasse pour rôtir les saucisses.

Le persili Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Colette hache finement le persil. Dans une poêle, elle verse le vin, ajoute le persil et laisse mijoter un peu.

Les viandes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle dépose ensuite les viandes dans une casserole allant au four. Le canard confit ne nécessite pas de cuisson au préalable. Colette récupère le bouillon du canard confit, qui donne beaucoup de saveur au cassoulet.

Les haricots et la sauce Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Colette verse les haricots blancs et le bouillon sur les viandes.

Les haricots et la sauce au persil Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle ajoute la préparation de vin blanc et de persil sur le dessus des haricots. Souvent, il n'est pas nécessaire d'ajouter du liquide à cette étape, mais si les haricots ne sont pas complètement recouverts de bouillon, elle en ajoutera.

Cassoulet dans le four Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voilà, c'est prêt pour le four et ça sent déjà très bon. Robert place la lourde casserole au four, préchauffé à 120°C (ou 250°F), où le cassoulet cuira pendant 4 heures. Ce plat prend toute sa saveur quand il mijote longtemps au four.

Le chaudron de cassoulet Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Et voici le résultat final!

Quand on soulève le couvercle et que les arômes se répandent dans la maison, ce n'est que du bonheur. On peut servir le cassoulet dans la casserole, ou le déposer dans un plat de service. Ce plat est encore meilleur quand on le réchauffe le lendemain... s'il en reste bien entendu.