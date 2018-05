Pour Polyfonik 2018, l'équipe de Radio-Canada a voulu éclater le format de ses couvertures conventionnelles pour vous présenter les 3 Polyfoniciennes (hé oui, on leur a inventé un nom!) sous un jour différent. Des situations inusités et des activités amusantes feront briller leur personnalité, révéler leurs passions et dévoiler leur quotidien. Suivez-les, sur toutes nos plateformes, jusqu'au spectacle du 8 juin.