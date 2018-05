Le projet de loi vise à permettre à la Société de transport de Montréal (STM) de modifier son contrat avec le consortium Bombardier-Alstom pour permettre l’assemblage de voitures de métro AZUR supplémentaires à La Pocatière.

Québec veut ainsi s’assurer que Bombardier obtiendra le contrat et éviter des contestations judiciaires de la part de concurrents.