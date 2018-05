GrowForce rénovera un bâtiment de 11 148 mètres carrés (120 000 pieds carrés) situé sur le chemin Warman pour qu’il réponde aux exigences du Règlement canadien sur l’accès au cannabis à des fins médicales. Cette usine, la troisième du groupe au pays, est appelée à devenir son « navire amiral de la culture du cannabis », selon la compagnie.

« Nous avons considéré plusieurs villes avant de choisir Winnipeg, affirme le président-directeur général de GrowForce, Rishi Gautam. Nous étions à la recherche d’un bâtiment assez vaste qui satisferait à nos critères sur le plan de la disponibilité, du talent, des tarifs d’électricité, et qui serait près d’un centre urbain. »

Les emplois créés seront diversifiés, mentionne Rishi Gautam. « Il y a des travailleurs payés à l’heure qui font la coupe des plants et l’emballage, et il y a des postes en horticulture plus complexes qui ont des aspects plus technologiques », dit-il. L'entreprise embauchera de plus du personnel pour ses besoins en laboratoire et en biologie.

GrowForce installe aussi des usines à Brampton et Dunnville, en Ontario, où des travaux de rénovation sont aussi en cours.