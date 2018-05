Un texte de Carl Sincennes

Avec plus de 500 bénévoles et des retombées économiques attendues de près de 15 millions de dollars, selon la Ville et la Chambre de commerce de Regina, les différentes organisations impliquées dans la préparation de la Coupe Memorial mettent la dernière touche avant le début officiel de la Coupe.

Pour le président des Pats de Regina, Todd Lumbard, c'est un défi de préparer à la fois son équipe sur la glace, mais aussi de s'impliquer dans l'organisation de ce tournoi.

En collaboration avec le comité organisateur, l'entreprise a entre autres dû mettre sur pied des comités pour s'occuper de différentes tâches et aider au recrutement des bénévoles.

En fait, le président des Pats, explique que cela fait 18 mois que l'équipe est absorbée par la préparation de la Coupe Memorial, à commencer par la demande officielle pour présenter la Coupe dans la Ville de la Reine.

Depuis un an, des employés supplémentaires ont été embauchés, et d'autres ont été réaffectés à des tâches reliées à la manifestation sportive.

De son côté, le président et directeur général de la Chambre de commerce de Regina, John Hopkins, assure que les entreprises de la capitale saskatchewanaise devraient être prêtes pour le début des festivités.

Il cite, en exemple, d'autres grandes manifestations comme la tenue de la Coupe Grey qui se sont bien déroulées, selon lui.

Il ajoute qu'il y a aura certainement plus d'employés qu'à l'habitude au Centre Brandt, où les matchs sont présentés, et dans les hôtels et restaurants du secteur et du centre-ville.

Il y aura beaucoup de personnes qui viennent du Canada, bien évidemment, mais aussi beaucoup de la Saskatchewan avec les deux équipes présentes. John Hopkins, président et directeur général de la Chambre de commerce de Regina

Par contre, peu de mesures particulières ont été prévues à l'aéroport de Regina. Le président et directeur général de l'Autorité aéroportuaire de Regina, James Bogusz, explique qu'un kiosque d'information pour les visiteurs sera installé dans la zone des arrivées. Pour le reste, le nombre d'employés demeure le même qu'à l'habitude. La seule différence notable, selon lui, est un plus grand nombre de vols de particuliers.

C'est un peu le même son de cloche en ce qui concerne Tourisme Regina, géré par la Ville de Regina. La directrice du Tourisme, Ashley Stone, affirme que la seule différence par rapport à d'habitude est que des partenariats particuliers ont été faits entre son organisme, le Casino de Regina, la Gendarmerie Royale du Canada et la Commission de la capitale provinciale pour mettre en valeur les attractions touristiques de la municipalité.