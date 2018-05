Un texte de Martin Toulgoat, avec la collaboration de Brigitte Dubé



Ces subventions, d'un maximum de 25 000 $, serviront essentiellement à rénover des bâtiments communautaires, à acheter de l'équipement et à organiser des activités pour les aînés.

Avec le programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés, Ottawa a versé cette année plus de 35 millions de dollars à des organismes communautaires un peu partout au Canada.

L'annonce a été faite au Centre communautaire de Bridgeville. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

« On va vraiment parler d'amélioration des infrastructures qui vont vraiment améliorer la qualité de vie des aînés, a expliqué la ministre au centre communautaire de Bridgeville. Donc, on va parler de réaménagement des cuisines, on va parler d'accès aussi. On le sait, chez les aînés, l'accessibilité est importante, donc on va avoir des rampes. »

Le Cercle des fermières de Saint-Siméon de Bonaventure et le Club des 50 ans et plus de Cascapédia reçoivent la part du lion avec chacun une subvention de 25 000 $.