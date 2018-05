M. Grimbeek sera basé à Sudbury.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de prendre ce nouveau rôle et je suis honoré de diriger certaines des exploitations minières les plus anciennes et les plus prolifiques au monde », a-t-il déclaré.

Originaire d'Afrique du Sud, M. Grimbeek est ingénieur minier depuis plus de 30 ans.

Ricus Grimbeek a récemment travaillé au sein de l'entreprise minière South32, où il a été directeur de la technologie, président et chef d'exploitation.

Il a également travaillé au sein des minières BHP Billiton et Lonmin dans différents postes de sécurité et opérationnels en Australie, en Afrique du Sud et au Canada.

« Mon désir est de gérer une entreprise où la sécurité des gens est garantie. En utilisant la technologie, je crois que nous serons en mesure de mettre en place un nouveau niveau de performance de sécurité. »