Propos recueillis par Camille Feireisen

Salah Basalamah est professeur à l'Université d'Ottawa et musulman pratiquant. Cette année, il a commencé le ramadan le 15 mai en soirée. M. Basalamah a répondu à nos questions.

Quelle est la signification du ramadan pour les musulmans?

C'est l'un des cinq piliers de l'Islam. Le ramadan représente une des étapes annuelles du renouvellement que doit faire le musulman. Au quotidien c'est la prière cinq fois par jour. De manière annuelle, c'est le ramadan qui est une sorte de double purge.

Étymologiquement, le mot ramadan signifie la chaleur de l'été et donc la sécheresse.

Le jeûne se passe à deux niveaux :

le jeûne purement physique. On ne mange pas, on ne boit pas et on n'a pas de relations sexuelles durant la journée.

la dimension plus spirituelle. Cela commence dans le comportement que l'on observe vis-à-vis de soi-même. Par exemple, si vous jurez, mentez, êtes de mauvaise humeur ou hypocrite et trompez.... Ce sont des comportements qui interrompent littéralement le jeûne.

Sur le plan personnel, c'est donc être dans une sorte de clarté envers soi-même. C'est chercher à se reconnecter avec le Créateur. Salah Basalamah

Cette attitude permet aussi de se purger de tous ses défauts habituels. Cela permet également de mettre en place un travail d'introspection sur nos problèmes relatifs à nos rapports avec les autres, mais aussi avec le Créateur.

C'est ici que réside toute la dimension spirituelle et le culte, avec les prières nocturnes pour finalement, conduire à une élévation spirituelle.

Des musulmans prient au Centre culturel islamique de Québec lors du premier jour du ramadan en 2017 Photo : Radio-Canada

Pourquoi y a-t-il des dates différentes pour débuter le ramadan?

C'est un débat interne qui n'en finit pas. Il y a deux écoles pour expliquer cela. Vous avez une école littérale, qui consiste à dire que lorsque le Prophète a dit qu'il fallait voir la lune, c'était pour dire « la voir de visu ». En d'autres termes, il faut la consulter, aller chercher la lune. Il y a quelque chose de traditionaliste à vouloir faire cela aujourd'hui.

Et puis il y a une autre école plus rationnelle. Celle-ci dit que voir la lune c'est plutôt « la prévoir ». Dans cette 2e école, on dit davantage qu'on est capable de savoir plusieurs années à l'avance quand va avoir lieu le ramadan. C'est le cas de la Turquie qui sait des décennies à l'avance quand commence le ramadan.

Le ramadan commence le soir, une nuit avant le début du jeûne, au moment du crépuscule. On consulte la naissance de la lune et, en général, elle doit être visible. Salah Basalamah

Bien sûr, il y a aussi un autre facteur : on voit la lune différemment en fonction du lieu où l'on se trouve sur la terre.

On ne la voit donc pas tous le même jour. Ainsi, le ramadan commence à un ou deux jours de différence en fonction du lieu et de l'école que l'on suit.

C'est à la fois politique, religieux et géographique. Et cela fait partie du caractère démocratique des affaires de l'Islam. Nous n'avons pas de pape qui décide du haut de son trône de ce qu'il en est de l'orthodoxie et de ce qui ne l'est pas.

C'est tout l'intérêt et la difficulté en même temps de cette religion.

Dans ce cas, qui décrète que c'est le début du ramadan?

À Ottawa-Gatineau par exemple, nous avons un conseil des imams regroupant toutes les mosquées de la région qui décide par consensus et en fonction des informations transmises sur le plan astronomique, notamment quel jour commencera le ramadan.

C'est le cas dans d'autres villes et en général, il y a un consensus pour décréter le jour du début du ramadan.

Qu'est-ce que l'iftar? C'est l'heure de rupture du jeûne, au moment du coucher du soleil.

Y a-t-il un âge pour commencer le ramadan?

Non, il n'y a pas d'âge défini.

C'est plutôt suivant l'âge de prise de conscience du sens de ce qu'est le ramadan. Il s'agit aussi d'une question pédagogique et éducative. Des parents peuvent introduire cette pratique auprès de leurs enfants de façon d'abord homéopathique, quelques heures par jour, par exemple, au début.

Rupture de jeûne Photo : Radio-Canada

Comment rompez-vous le jeûne?

On commence par un peu d'eau ou du lait acidulé et une datte. C'est avec une datte que le Prophète rompait le jeûne. Et puis une soupe.

Le ramadan ne permet de toute façon pas de trop manger, car l'estomac se rétrécit au fur et à mesure des journées de jeûne. Et plus on avance dans le mois, moins on arrive à manger.

Peut-on rattraper des jours de jeûne?

Oui, tout à fait. Si l'on est malade par exemple, si une femme a ses menstruations ou en cas de voyage. Il est possible de rattraper les jours de jeûne manqués, parfois dans des conditions moins difficiles, lorsque les journées sont plus courtes, entre autres. On a toute l'année pour faire ce rattrapage.

Plus de 6 000 croyants étaient rassemblés dans un complexe sportif de Windsor pour assister à la prière avant la fin du ramadan en 2017. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Début du ramadan à des dates différentes

Du côté de Windsor, c'est un peu différent. Le ramadan commence jeudi 17 mai. La chargée des relations publiques pour l'Association Islamique de Windsor, Lina Chaker explique qu'à l'instar d'Ottawa-Gatineau, c'est un conseil d'imams qui décide de la date.

« L'idée est que cela dure un mois entier. Et c'est défini en fonction du cycle de la lune, c'est pour cela que nous ne connaissons pas la date à l'avance », précise-t-elle.

Mais peu importe quand le ramadan commence, selon elle. « L'importance est que cela se fasse au sein d'une communauté. À la fin du mois, nous fêterons tous ensemble. »

Selon elle, c'est aussi une manière de « ressentir un sentiment de douleur » partagé avec la communauté, car le jeûne peut s'avérer difficile. Mais c'est avant tout quelque chose de très personnel, souligne-t-elle.

Durant la journée, personne n'est là pour vérifier qu'on ne boit pas d'eau, donc c'est entre soi-même et Dieu. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Lina Chaker