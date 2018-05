En d'autres termes, la taille maximale des habitations construites sur des terres agricoles demeurera à 1000 m2, tandis que la deuxième maison pourra accueillir 300 m2 sur des propriétés de plus de huit hectares sans obligation de rezonage.

Le conseil municipal a voté six contre trois en faveur du maintien du statu quo et de l'ajout du logement secondaire. Le maire Malcom Brodie et les conseillers Carol Day et Harold Steves ont voté contre.

Une proposition initiale rejetée

Lors de la réunion, beaucoup se sont prononcés en faveur de la réduction de la taille des maisons afin d'empêcher que les terres agricoles soient transformées en propriétés pour d'immenses maisons laissant une place minime pour l’agriculture.

M. Steves a également fait part de ses préoccupations, disant qu'il avait d'abord proposé de limiter la taille des maisons à 502 m2, selon les lignes directrices provinciales. Il a suggéré que l’amendement permette aux agriculteurs de construire une résidence secondaire pour les travailleurs agricoles.

Le conseil a rejeté la restriction de la taille proposée par M. Steves, mais a maintenu l’amendement pour les résidences secondaires.

M. Steves, dont la famille possède des terres agricoles à Richmond depuis des décennies, dit que le vote a effectivement mis les terres agricoles hors de portée de tous ceux qui voulaient réellement les cultiver, en faveur des promoteurs qui veulent construire de gigantesques maisons.

Harold Steves note qu'il y a plus de 1000 terrains agricoles à Richmond qui seraient admissibles en vertu des règles.