Le pavillon africain, organisé par le Réseau des ressources africaines canadiennes, rassemblera des exposants francophones et anglophones.

« On a encore besoin d’au moins 20 bénévoles. Les jours pendant le festival sont vraiment intenses. Donc, on a besoin de bénévoles pour remplacer ceux qui ont travaillé avant l’évènement pour qu’ils ne s’épuisent pas », a déclaré Isabelle Nkapnang, l’une des organisatrices du pavillon africain.

« Nous apprécions déjà le soutien des bénévoles que nous avons jusqu’à maintenant, mais on voudrait avoir des bénévoles dans la cuisine, pour assurer la sécurité et le nettoyage », a-t-elle ajouté.

C'est la première fois, depuis près de 19 ans, qu'il n'y a pas eu de pavillon africain. Isabelle Nkapnang

« C'est un pavillon à voir absolument, parce qu'il y a certainement des choses à voir, des choses qu'on n‘a pas vues depuis 19 ans », a-t-elle déclaré.

Plusieurs artistes africains devraient offrir des performances pendant le festival. « Il y a des artistes individuels, mais aussi des groupes, des artistes de l’Afrique anglophone comme de l’Afrique francophone », a continué Isabelle Nkapnang.

Pas de pavillon francophone

Cette année, l'Association canadienne-française de Regina (ACFR) a décidé de ne pas présenter de pavillon francophone au festival Mosaic.

Bien que l’ACFR ait reconnu que le fait d’avoir un pavillon francophone au festival permettait de mettre de l’avant la communauté francophone et d’en faire la promotion, l’association avait déclaré en février dans un communiqué qu’elle voulait « donner un répit à tous les bénévoles » qui participent à l’élaboration et à l’organisation du pavillon, et qu’elle souhaitait offrir le pavillon tous les deux ans, comme dans le passé.