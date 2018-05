1 - 1994 : Orléans, École secondaire Garneau

Trois jeunes participants défilent sur scène lors des premiers Jeux franco-ontariens en 1994 à Orléans. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

J'ai participé aux premiers Jeux comme coach d'impro... et j'y ai rencontré la femme de ma vie (qui était coach de sport), ça fera 25 ans l'an prochain! Et depuis, on a deux beaux enfants. Olivier Lorquet, Châteauguay

2 - 1995 : Vanier, École secondaire André-Laurendeau

De nombreux participants dans la rue lors des deuxièmes Jeux franco-ontariens de 1995 à Vanier. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

C'est un éblouissement de fierté. Surtout dans le Sud et dans le Nord, où les jeunes voient beaucoup d'assimilation. Ces jeunes sont fiers d'appartenir et retournent chez eux et démontrent leur fierté. Mark Waito, vice-président de la FESFO en 1995

3 - 1996 : Chelmsford, École secondaire Champlain

Des jeunes participants portent fièrement la flamme des troisièmes Jeux franco-ontariens de 1996 à Chelmsford. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Une fin de semaine inoubliable. Je me suis fait des amis pour la vie ici! Lisa Chouinard, participante de Sudbury

4 - 1997 : Welland, École Secondaire Confédération

Certains des médaillés des quatrièmes Jeux franco-ontariens à Welland en 1997 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

C'est la plus belle manifestation de solidarité et de plaisir que nous avons en Ontario. La francophonie, c'est malheureusement souvent une histoire de batailles. On en a récemment eu un bel exemple avec l'hôpital Montfort. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les Jeux, c'est qu'on baigne dans la francophonie et qu'on n'a pas besoin de se battre. Ça fait du bien. Jacqueline Pelletier, présidente d’honneur des Jeux à Welland

5 - 1998 : Kapuskasing, École secondaire Cité des Jeunes

La grande finale des cinquièmes Jeux franco-ontariens à Kapuskasing en 1998 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Ce qui est aussi surprenant, c'est que malgré le fait qu'on ait divisé les 52 jeunes amuseurs en trois groupes, tout le monde s'est entraidé même si la plupart d'entre eux ne se connaissaient même pas avant d'arriver ici. L'esprit de compétition qu'implique un événement comme les Jeux n'a en rien gâché l'entraide entre les jeunes. Ils savent qu'ils sont tous gagnants. Éthel Côté, coordonnatrice du volet amuseur public des Jeux

6 - 1999 : Casselman, École secondaire de Casselman

Un jeune participant au saut en longueur juste avant que ses pieds ne touchent le sol lors des sixièmes Jeux franco-ontariens à Casselman en 1999 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Dans notre région, nous formons une majorité francophone. Mais on réalise de plus en plus qu'il est important de développer chez les jeunes un sentiment de fierté par rapport à leur identité franco-ontarienne. Et c'est l'un des rôles des Jeux. Suzanne Séguin, directrice de l'ESC, Casselman

7- 2000 : Toronto, École secondaire Étienne-Brûlé

Trois jeunes participants costumés qui font semblant d'être une équipe de journalistes en reportage lors des septièmes Jeux franco-ontariens à Toronto en 2000. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Je me souviens très bien de mes premiers Jeux!! J’ai encore le chandail. Je suis incapable de m’en débarrasser! Quel beau souvenir! Michel Bénac, musicien et chanteur, Ottawa

8 - 2001 : Windsor, École secondaire L’Essor et École secondaire E.J. Lajeunesse

La foule de jeunes avec des pancartes des écoles participantes lors de la cérémonie d'ouverture des huitièmes Jeux franco-ontariens à Windsor en 2001. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

On en a tu fais cuire d’la lasagne! Amélie Dupont, participante, Ottawa

9 - 2002 : New Liskeard, École secondaire Sainte-Marie

Les participants au volet « Amuseurs publics » pendant leur spectacle lors des neuvièmes Jeux franco-ontariens à New Liskeard en 2002. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Les Jeux chez nous!! J’accueillais les autobus en costume de vache le jour de ma fête. Il a neigé et il a fallu aller acheter des mitaines pour les donner aux gens du sud! C’est aussi l’année où j’ai été élue au comité de représentation! Meilleurs Jeux! Dominique Hearn, participante, Temiskaming Shores

10 - 2003 : Sudbury, École secondaire Macdonald-Cartier et Collège Boréal

Un disc jockey lors des dixièmes Jeux franco-ontariens à Sudbury en 2003. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

C'est un coup de coeur! C'est comme laisser aller un toutou qu'on aime. Marie-Josée Mercier, Welland

11 - 2004 : Cornwall, École secondaire La Citadelle

Un jeune participant debout sur un drapeau franco-ontarien devant l'école secondaire La Citadelle lors des onzièmes Jeux franco-ontariens à Cornwall en 2004. Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO

Un ami m'avait forcé à participer l'année dernière, mais j'ai tellement aimé ça que je suis revenu cette année. On est là parce que ça se passe en français et qu'on rencontre des gens de tous les coins de l'Ontario. Marc-André Perrier, Orléans

12 - 2005 : Trenton, École secondaire Marc-Garneau

Les 12e Jeux franco-ontariens à Trenton en 2005 Photo : Avec l'aimable autorisation de la FESFO