« La Ville de Montréal s’engage à considérer systématiquement les solutions proposées par l’industrie du libre pour tous les remplacements ou développements de logiciels et de matériel », peut-on lire dans le document. La Ville compte aussi participer, avec des acteurs de l’industrie, au développement des produits qu’elle utilisera.

Le qualificatif « libre » s’applique à des logiciels dont la licence permet à n’importe qui de les modifier ou de les adapter, et à des objets dont les plans sont publics afin de permettre à quiconque de les fabriquer et de les distribuer.

L’industrie du « libre » se place en opposition avec les grandes entreprises du monde informatique, comme Microsoft et Apple, dont les logiciels sont protégés par le droit d’auteur.

Se libérer des licences

« Les solutions du libre vont permettre à Montréal de se libérer, d’une certaine manière, des licences et du menottage informatique », a affirmé François William Croteau lors de la conférence de presse.

Il a toutefois précisé que la ville devait avant tout « se doter d’une expertise à l’interne en programmation informatique ».

Parmi les avantages de ce type de fonctionnement, il note :

La qualité des solutions informatiques;

La flexibilité et l’adaptabilité aux besoins;

La sécurité informatique;

La possibilité de collaborer avec d’autres acteurs du milieu municipal et avec des institutions publiques (Union des municipalités, gouvernements, etc.);

La possibilité de réaliser des économies d’échelle et de trouver des solutions à moindre coût.

Il a toutefois précisé qu’il n’était pas possible d’évaluer l’ampleur de ces avantages pour la Ville à ce stade-ci, même s’il est convaincu qu’à moyen terme, les processus seront plus « agiles » et plus « flexibles ».

« Si on est en mesure d’avoir des logiciels et du matériel plus flexibles et adaptables à nos besoins, plutôt que de s’adapter aux besoins des grandes entreprises, ça va nous permettre d’être meilleurs dans notre offre de services et de répondre aux besoins réels des citoyens », a-t-il dit.

M. Croteau a indiqué que le passage au « libre » était une priorité de Projet Montréal, mais qu’il avait d’abord fallu remettre à niveau le parc informatique de la ville, dont le taux de désuétude atteignait 90 % il y a trois ans.