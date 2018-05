Dans un communiqué rédigé en anglais, l'ancien chef du Parti Égalité Keith Henderson cite en exemple les intentions sécessionnistes manifestées par l'Écosse et la Catalogne pour justifier qu’il doit agir en prévision d’une remontée du nationalisme au Québec.

Il fait valoir que la Cour suprême du Canada a écrit que « la sécession d'une province du Canada doit être considéré, sur le plan juridique, comme exigeant une modification de la Constitution [...] ».

Dans son verdict rendu le 18 avril dernier, la juge Claude Dallaire écrit que rien, dans la loi 99, ne va « à l'encontre des énoncés contenus dans l'Avis consultatif de la Cour suprême sur la Sécession du Québec, rendu en 1998, pouvant laisser entendre que le Québec n'entend pas négocier sa sortie si un vote favorable intervient en faveur de la sécession ». La Cour supérieure confirmait ainsi la constitutionnalité de la loi adoptée par l'Assemblée nationale en réponse à la loi fédérale sur la clarté, elle-même adoptée à la suite du référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec.

Mais, pour M. Henderson et le comité qu'il représente, « la conclusion judiciaire de la juge Dallaire est erronée en droit et constitue le fondement de notre appel. Il ne peut y avoir deux normes de droits et de prérogatives au Canada, dont l'une exige l'adhésion à la formule de modification de la Constitution, d'autres qui l'évitent ».

À ses côtés, l'ancien journaliste William Johnson a qualifié le verdict de la Cour supérieure de « danger à l'ordre et à la paix publics, plus que la loi elle-même ».

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Parti québécois et la Société Saint-Jean-Baptiste avaient tous accueilli favorablement la décision de la juge Dallaire.

Invité à réagir à la demande de renvoi adressée par le groupe fédéraliste, mardi, le bureau du premier ministre Justin Trudeau a pointé vers une déclaration émise par le Bureau du Conseil privé, le 20 avril dernier.

« La Cour supérieure du Québec a conclu que la loi 99 ne confère aucun droit à la sécession unilatérale. C'est ce que le Procureur général du Canada a plaidé », peut-on lire dans ce communiqué.

Le tribunal a conclu que la loi « vise essentiellement à réaffirmer des principes liés à la constitution interne du Québec », ce qui « confirme qu'on ne peut enlever le Canada aux Québécois, et le Québec aux autres Canadiens, sans respecter leurs droits constitutionnels », note le Bureau du Conseil privé.