Un texte de Marie-Christine Rioux avec les informations de Patrick Bergeron

Le comité s’entretiendra cet après-midi avec des intervenants de la majorité des partis présents à l’Assemblée nationale.

Il tentera de les convaincre de l’urgence de régler les problèmes de ruptures de service, notamment ceux qui ont cours à l’hôpital de La Pocatière. Il arrive fréquemment que l’hôpital se retrouve dépourvu d’anesthésistes.

On sait qu’il va y avoir plusieurs sujets chauds lors de la prochaine campagne électorale. Nous, on veut que, pour l’ensemble des régions du Québec, mais surtout pour le Kamouraska, les soins de proximité fassent partie des sujets de discussion. Marie-Ève Fromentin, médecin et membre de Mes soins restent ici

Après avoir échangé avec des députés de Québec solidaire ce midi, les membres de « Mes soins restent ici » ont discuté avec le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Ils concluront leur visite par une rencontre avec la député et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et d’accessibilité aux soins, Diane Lamarre, plus tard en après-midi.

L'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, à La Pocatière. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Pour ce qui est d’un entretien avec un membre de la Coalition Avenir Québec, les membres du comité devront attendre encore quelques semaines puisque le député caquiste François Paradis n'était pas disponible mardi.

Annonce à Rimouski mercredi

La Fédération des médecins spécialistes du Québec tiendra une conférence de presse à Rimouski mercredi après-midi.

Les dirigeants de la fédération doivent annoncer des solutions permanentes pour résoudre le problème de pénurie d’anesthésistes à l’hôpital de La Pocatière.