Baillie Redfern, 29 ans, est l’une de ces diplômés en médecine qui n’a pas trouvé de résidence. Après des études à Vancouver, elle retourne chez ses parents, en Ontario, diplôme en mains mais couverte de dettes.

Il n’y a rien pire que d’être un médecin formé et de ne pas être capable de pratiquer la médecine. Baillie Redfern

Une initiative de l'armée canadienne pourrait représenter une source d'espoir pour Baillie Redfern.

32 places disponibles

Sollicitée par la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC), les Forces armées subventionneront dès cet été deux fois plus de médecins en résidence que par le passé.

La FEMC était très inquiète de l'augmentation du nombre de diplômés en médecine qui ne trouvaient pas de résidence, explique le président de l'organisme, Henry Annan. « Ils représentent une grande cohorte de diplômés en médecine compétents qui sont incapables de terminer leur apprentissage cinique et ultimement, de servir la population du Canada », poursuit-il.

Il s'est tourné vers les Forces armées canadiennes à la fin 2017, pour évaluer la possibilité qu'y soient créées des postes de résidences supplémentaires. Une idée bien accueillie par les Forces armées, elles-mêmes en manque de médecins, selon le major Mike Strawson, le médecin militaire chargé de la carrière des médecins des forces armées.

Les Forces armées évaluent à une soixantaine le nombre de médecins supplémentaires dont elles ont besoin.

Le nombre de résidences subventionnées par les Forces armées en médecine familiale passe donc de 18 à 32. Ces nouvelles places sont attribuées aux universités ontariennes de Queen’s, Ottawa, et Toronto, ainsi qu’aux universités de l’Alberta, du Manitoba et de Calgary. Le nombre exact de nouvelles places de chaque université est en cours de négociation.

Le directeur du programme d'études supérieures du département de médecine familiale à l'Université du Manitoba, le Dr Bruce Martin, est ravi de cette collaboration avec les Forces armées canadiennes. Tout le monde, dit-il, en sort gagnant.

Le major Mike Strawson est le le médecin militaire chargé de la carrière des médecins des forces armées. Photo : Radio-Canada

Un engagement de 4 ans après la résidence

Plus de 30 étudiants ont postulé pour ces places. Les candidats sélectionnés s’engagent dans les forces armées pour une période minimale de quatre ans à la suite de leur formation médicale. Ils doivent être des citoyens canadiens âgés de 17 à 47 ans, et ils devront se soumettre à une évaluation de leur forme physique, un examen médical ainsi qu’une habilitation de sécurité.

Les médecins en résidence acceptés par les Forces canadiennes recevront une prime de 150 000 $ à la signature de leur contrat d'engagement. Lors de leur résidence, leur rémunération annuelle variera de 65 000 $ à 70 000 $, une somme légèrement supérieure à la moyenne nationale, qui est de 61 000 $. Ils recevront aussi des avantages sociaux, et les forces armées couvriront toutes leurs dépenses liées aux études. À la fin de leur résidence ils devront suivre des formations militaires et pourront être postés dans n'importe quelle base militaire.

En 2018, on comptait 101 places de résidences pour chaque 100 diplômés de médecine. Certaines places, par exemple au Québec, sont réservées aux francophones. Quand on prend en compte les exigences linguistiques, tous les étudiants au pays n'arrivent pas à se trouver une place. Selon la FEMC, un ratio de 120 places pour 100 candidats serait idéal, afin que tous les diplômés canadiens trouvent une place et qu'on puisse accueillir quelques diplômés étrangers.

Avec des informations de Karen Pauls