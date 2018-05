L'épisode de son émission Parts Unknown, diffusé dimanche sur CNN, portait sur le patrimoine culturel et gastronomique de Terre-Neuve-et-Labrador. Des chefs de cette province lui ont notamment servi de la viande d'orignal et d'authentiques fish and chips.

Après la diffusion, un téléspectateur a reproché sur Twitter au chef Bourdain de s'être fait accompagner par les chefs cuisiniers montréalais Fred Morin et David McMillan, du restaurant Joe Beef, lors de cette visite à Terre-Neuve l'automne dernier.

Le téléspectateur Rick Davies a écrit sur Twitter « pourquoi Anthony Bourdain a-t-il emmené avec lui à Terre-Neuve de morveux chefs canadiens-français? Anthony, tu as desservi la cuisine et l'hospitalité de Terre-Neuve ».

Une autre internaute, Angela Freyra, a renchéri en demandant pourquoi l'émission consacrée à Terre-Neuve-et-Labrador avait été « prise en otage par des chefs québécois ».

Le chef Bourdain a répondu que c'est seulement grâce au plaidoyer incessant de ces deux « frenchies » qu'il avait été amené à visiter la province. Il a soutenu que Fred Morin et David McMillan avaient été plus persuasifs et efficaces que l'office de tourisme terre-neuvien.

D'autres internautes ont pris la défense du chef Bourdain, en rappelant que c'est grâce aux deux Montréalais que le chef vedette avait visité la province.

Cette émission tournée à Terre-Neuve-et-Labrador n'en est pas à sa première controverse.

Dans un tweet faisant la promotion de l'épisode, les producteurs avaient utilisé le terme « newfie », jusqu'à ce qu'on les informe que ce terme est péjoratif.

La production s'est ensuite excusée et le message semble avoir été supprimé depuis.